Trockenes Geäst muss erst zur Seite geräumt werden, und im Erdreich stört eine Wurzel. Dann hebt Ewald May die Wiedehopf-Haue und hackt ein Pflanzloch in den recht feuchten Waldboden. „Opa muss die Arbeit schaffen, aber das machen wir gern“, sagt der Rentner. Seine Familie beteiligt sich mit drei Generationen am Projekt der Gemeinde Dornholzhausen, einen Bürgerwald anzulegen. Und sie ist nicht die einzige.