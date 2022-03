Mehr als 4000 Corona-Fälle im Kreis: Aber Lage in Kliniken weiter entspannt

Die Corona-Zahlen im Rhein-Lahn-Kreis bleiben weiter hoch. Am Montag hat die Kreisverwaltung in ihrer täglichen Information 334 neue Fälle gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 1056,6. Insgesamt registriert der Kreis weiterhin mehr als 4181 Covid-19-Fälle.

Zur aktuellen Situation berichtete Elisa Katharina Hoffmann vom Kreisgesundheitsamt am Montagmorgen im Kreisausschuss. Nach ihren Angaben sind im Kreisgebiet sechs Kliniken, zwölf Pflegeeinrichtungen sowie 17 Schulen betroffen. In der Auflistung der Medizinerin finden sich auch zwölf Kitas. Da diese viel in Eigenregie machen, sei jedoch davon auszugehen, dass die Zahl höher liege.

Positive Nachrichten sind aus den Kliniken zu hören, mit denen der Kreis im engen Austausch steht, wie Hoffmann sagte. Die Situation bezüglich der Intensivbetten ist laut Hoffmann stabil. Eine Überlastung der Intensivstationen sei derzeit nicht zu erwarten.

Unterdessen laufen auch die Impfungen weiter: Seit vergangener Woche wird im Impfzentrum des Kreises auch der Stoff Novavax verabreicht. Mit Stand Freitag wurden laut Verwaltung 290 Impfungen damit durchgeführt. Die Fälle: