Mehr als 11.000 Euro an die Ahr: Rotary Club spendet an Flut-Kita

Die Geldspende setzt sich zusammen aus dem Erlös der Adventskalenderaktion 2021 der Rotarier und einer Einzelspende von 1100 Euro von Dieter Tremper aus Holzhausen, erklärt der Club in einer Pressemitteilung.

Die Übergabe des Schecks erfolgte durch den amtierenden Präsidenten Andreas Heymann und die Vizepräsidentin Tatjana Anger, die beim Besuch in Birresdorf in der Nähe von Ahrweiler erfuhren, dass einige zum Teil beeinträchtigte Kinder noch immer von den Geschehnissen in der Flutnacht traumatisiert sind. Einige Kinder mussten auf den Dächern ihrer Häuser auf ihre Rettung warten.

Umso wichtiger ist für die Leiterin die Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebs, um den Mädchen und Jungen zumindest in der Betreuungszeit ein „normales“ Umfeld zu geben. Der Sozialkontakt unter den Kindern solle wieder aufleben. Für die nähere Zukunft sei ein Umzug von den provisorischen Räumen im Dorfgemeinschaftshaus in einen Containerkindergarten als Zwischenlösung geplant, bis über einen neuen endgültigen Standort für den Kindergarten entschieden wird.

Die Spendengelder sollen für die Einrichtung der künftigen Räume mit speziellem pädagogischem und therapeutischem Inventar verwendet werden. Der Rotary Club St. Goarshausen-Loreley bedanke sich nochmals für die vielen Beteiligten, Sponsoren und Helfer an der Adventskalenderaktion 2021. Für 2022 ist wieder eine Adventskalenderaktion geplant.