Das große Ziel erreicht Alex Holl am eigenen Wohnzimmertisch in Holzhausen beim Blick auf einen Bildschirm. Fast auf die Minute exakt acht Tage lang hat es gedauert, um die Marke von 100.000 Euro an Spendengeldern beim von ihm organisierten „Laufen für die Flutopfer“ zu erreichen. Die Teilnehmerzahl an Holls Benefizveranstaltung ist bemerkenswert.