Medizinische Versorgung in Nastätten erhält Verstärkung: Drei neue Ärzte lassen sich nieder

Gleich drei neue Ärzte haben sich jüngst in Nastätten niedergelassen. Ein neuer Hausarzt im Gesundheitszentrum Nastätten, eine Gynäkologin in der Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und ein Augenarzt stärken fortan die medizinische Versorgung der Menschen im Blauen Ländchen.

Ende Mai wurde einer Nastätter Gemeinschaftspraxis vom Zulassungsausschuss ein Arztsitz zugesprochen. Die erfolgreiche Bewerbung habe zur Folge, dass Dr. Christopher Aignherr ab sofort in Nastätten tätig ist. Seit einigen Jahren absolviere er bereits Dienste in der Bereitschaftszentrale und hat in der Praxis ausgeholfen. „Die Region und der Menschenschlag haben mich über die Jahre überzeugt“, sagt der Mainzer laut Pressemitteilung der Stadt Nastätten.

Hinzu komme die Flexibilität, die die Gemeinschaftspraxen mit vielen Ärzten biete. „Allen Kritikern und Unkenrufen aufgrund der anfänglichen Altersstruktur der Praxis zum Trotz, zeigt es sich, dass das Konstrukt der Gemeinschaftspraxis zieht,“ erklärt Initiator Martin Mengringhaus mit Blick auf die anfangs oft zitierte „Rentnerband“.

VG-Bürgermeister Jens Güllering (CDU) und Stadtbürgermeister Marco Ludwig (SPD) zeigten sich erfreut. „Wir danken Martin Mengringhaus für seinen Einsatz und seine Energie, um das Konstrukt, das aus der Not heraus geboren wurde, zu einem Erfolgsmodell zu machen“, so die Politiker. „Es ist ein gutes Gefühl, zwei starke Gemeinschaftspraxen und weitere Hausärzte vor Ort zu haben, um die Region zu versorgen.“

Unterdessen wird die Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe unter der Leitung von Martin Mengringhaus nun durch die Gynäkologin Judith Prinz verstärkt. Damit konnte eine vakante Stelle besetzt werden. Ihr Weg führte Judith Prinz von einer Klinik in Kaiserslautern nach Nastätten.

Der Kontakt konnte laut Pressemitteilung durch einen Zufall hergestellt werden. „Es ist schon schwierig, Hausärzte zu bekommen. Umso erfreulicher, wenn die Fachärzte aus den noch selteneren Bereichen sich im ländlichen Raum niederlassen“, sagten die beiden Bürgermeister bei der Begrüßung der Ärztin aus Eltville.

In Person des Augenarztes Vasyl Lysenko kommt ein weiterer Facharzt nach Nastätten. Dieser hatte vor einigen Wochen die Bürgermeister Jens Güllering und Marco Ludwig kontaktiert, um sich über eine mögliche Ansiedlung als Augenarzt kundig zu machen. Daraufhin, so wird in der Pressemitteilung geschildert, fanden mehrere Treffen statt, in denen Lysenko seine Pläne darlegte. Stadt und Verbandsgemeinde sorgten daraufhin für ein Treffen mit den ansässigen Hausärzten und vermittelten Kontakt zu einer Beratungsgesellschaft.

„Es ist eine riesen Sache für Nastätten und die Region, dass ein Augenarzt, der noch dazu seine Wurzeln in der Verbandsgemeinde hat, sich hier niederlässt. Es gibt so wenige Augenärzte bundesweit, sodass wir immer nur hoffen konnten, diese Fachdisziplin wieder hier begrüßen zu können. Aber wirklich daran glauben, konnten wir nicht“, zeigen sich die beiden Bürgermeister überglücklich.

Lysenko bedankte sich bei ihnen für die Unterstützung. „Ich bin sehr froh und dankbar, dass meine Bewerbung bei der Kassenärztlichen Vereinigung zum Erfolg geführt hat. Auch möchte ich mich bei den Hausärztekollegen und den Bürgermeistern herzlich bedanken“, wird der Augenarzt zitiert. „Ich lebe mit meiner Familie hier und wir leben gern hier. Es ist für uns perfekt, auch hier arbeiten zu dürfen,“ so Vasyl Lysenko. Nun laufen die Vorbereitungen zur Praxiseröffnung auf Hochtouren. Diese ist für August 2021 geplant.