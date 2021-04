Max-Schwarz-Straße in Lahnstein: Weiterhin Sturzgefahr für Radfahrer

Die Verantwortlichen verweisen regelmäßig darauf, ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen zu sein. Doch Radfahrern, die stürzen und sich dabei teils schwere Verletzungen zuziehen, helfen diese Beteuerungen nur wenig. Wieder hat sich ein Leser an unsere Zeitung gewandt, der in Höhe des Werksgeländes der Firma Zschimmer & Schwarz in der Max-Schwarz-Straße mit dem Vorderrad in die Gleise geraten und heftig gestürzt ist. Der Geschädigte hat kein Verständnis für die Erklärungen von Stadt und Unternehmen. Er fordert, dass die Gefahr komplett gebannt wird.