Lahnstein

Die Mitglieder des Lahnsteiner Stadtrates staunten nicht schlecht über das, was ihnen da Anfang des Jahres in nicht öffentlicher Sitzung vorgestellt wurde: Auf rund 37.500 Quadratmetern möchte die Activ-Group, europaweit auf die Sanierung von Spezial- und denkmalgeschützten Immobilien spezialisiert, die Löhnberger Mühle sowie das gesamte Areal in Niederlahnstein entwickeln.