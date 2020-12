St. Goarshausen

Schutzmasken kann man in der aktuellen Zeit nicht genug haben. Auch in den Caritas-Werkstätten in St. Goarshausen sind jeden Tag viele Masken im Einsatz. „Meist nutzen wir Behelfsmasken aus Stoff, die täglich gewaschen werden“, berichtet Betriebsleiter Martin Sobotta. Das tägliche Reinigen hat allerdings zur Folge, dass der Verschleiß der Masken sehr hoch ist.