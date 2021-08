Martins-Chor will singen: Neue Ideen für Nachwuchs

Bezirkskantor Jan Martin Chrost hat sich wirklich keine gute Zeit ausgesucht, um einen Chor zu übernehmen. Im April 2020 hatte ihm sein Vorgänger Lutz Brenner den Taktstock übergeben, und seitdem hat Chrost den St.-Martins-Chor nicht ein einziges Mal in seiner Ganzheit erlebt. Dennoch kennt er seine Sängerschar und deren Stimmen mittlerweile ganz genau, denn er hat die vergangenen Monate viel Zeit und Herzblut in die Individualförderung gesteckt. Und neue Ideen hat Jan Martin Chrost auch am Start.