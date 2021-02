Alexander Heppe ist der Direktkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) für die Landtagswahl im März. Der 39-Jährige ist seit 2019 im Kreistag des Rhein-Lahn-Kreises. Jetzt will der Lahnsteiner, der auf Platz 15 der Landesliste steht, auch in den Landtag. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.