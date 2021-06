Mehr als sechs Jahre nach der Vorstellung der Pläne wird nun mit der Sanierung der Hohe-Lay-Straße begonnen. Der Bauausschuss hat am Dienstag der Vergabe der Arbeiten für knapp 600.000 Euro an das Limburger Unternehmen Abel und Weimar zugestimmt. Die zahlreichen Anlieger, die sich in der Sitzung vor allem über die Höhe der von ihnen geforderten Beiträge zu den Kosten informieren wollten, zogen nach wenigen Minuten ohne neue Erkenntnisse wieder davon.