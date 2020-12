Braubach/VG Loreley

Gute Nachrichten für die Braubacher Marksburgschule: Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss hat die Generalsanierung der Einrichtung abgesegnet und empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, dies in der Sitzung am kommenden Donnerstag ebenfalls zu tun. Nach viel Hin und Her kommt nun also wieder Schwung in die Sache.