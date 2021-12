Über kaum ein Berufsfeld wird in Zeiten der Corona-Pandemie so viel gesprochen und diskutiert, wie über den Bereich der Pflege – egal, ob in Krankenhäusern, Altenheimen oder sonst wo. Dabei geht es um mehr als finanzielle Aufwertung und bessere Rahmenbedingungen, es geht um Anerkennung und Wertschätzung. Von außen betrachtet, scheint die Situation für Pflegekräfte untragbar, und es stellt sich dabei die Frage: Warum ergreifen junge Menschen dennoch diesen Beruf?