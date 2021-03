Mangelhafte Reinigung der Sickerschächte? Bad Emser sorgt sich um Auswirkungen auf Umwelt

Wird der Inhalt der Sickerschächte an den Straßen nicht richtig entsorgt? Ein aufmerksamer Bürger aus Bad Ems meldete sich bei unserer Zeitung, um auf diesen Missstand hinzuweisen. An mehreren Stellen, zum Beispiel an der B 260 zwischen Dausenau und Nassau und zwischen Nassau und Singhofen sowie an der L 327 zwischen Bad Ems und Kemmenau habe er im Februar und an anderen Stellen auch im März Ansammlungen aus Sickerschächten in Böschungen gefunden. Das sei Umweltverschmutzung direkt vor der Haustür.