Mammutprogramm für Investitionen der VG-Werke Bad Ems-Nassau

Aufträge im Volumen von rund 2,4 Millionen Euro werden die Werke der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau vergeben haben, wenn der Rat in seiner Sitzung am 25. März seine Zustimmung erteilt hat. Mit Arbeiten für fast die Hälfte der Summe hat sich der Werkausschuss am vergangenen Mittwoch befasst und über elf Aufträge für insgesamt 1,2 Millionen Euro beraten und beschlossen. Einige sind mit wichtigen Entwicklungen in Ortsgemeinden verbunden, machen im großen Stil Schluss mit maroden Kanälen und sorgen in Einzelfällen für vorübergehend erhebliche Umstände der Anlieger.