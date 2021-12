Wichtel sind flüchtige Wesen. Heimlich, still und leise bewegen sie sich in unserer Welt. Doch in der Weihnachtszeit nehmen sie all ihren Mut zusammen und trauen sich hinaus zu den Kindern, die sie so gerne beschenken. Denn Weihnachtszeit ist Wichtelzeit, das wurde jetzt wieder in Braubach, Dachsenhausen und Osterspai ganz zauberhaft entdeckt.