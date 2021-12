Ganz in der Tradition und doch total anders: Am zweiten Advent veranstaltete der Männerchor Frohsinn Lahnstein sein alljährliches Chor – und Solistenkonzert. Zusammen mit drei Startenören begeisterten die Sänger das Publikum in der Stadthalle Lahnstein. Es war, mit einem Jahr Verspätung, der Höhepunkt des Vereinsjubiläums zum 145-jährigen Bestehen des mehrmaligen Meisterchores und – vom Volkstrauertag abgesehen – der erste öffentliche Auftritt seit zwei Jahren.