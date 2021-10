Sankt Goarshausen

Mängel in der Statik: Altbau des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums gesperrt

Schock in St. Goarshausen: Weil die Statik der Decken im Altbau des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums nicht den aktuellen baurechtlichen Vorgaben entspricht, wurde der Gebäudeteil am Mittwoch für den Schulbetrieb gesperrt. Dies teilten Schulleiterin Janina Wolf und Landrat Frank Puchtler am Mittwochnachmittag mit.