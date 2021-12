Macht die Ahrflut Angst vor dem Klimawandel? Über die Tücken menschlicher Verhaltensweisen

Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die menschliche Psyche haben kann, darüber war in den vergangenen Monaten viel zu lesen. Aber was ist mit dem Klimawandel? Macht sich nach der Hochwasserkatastrophe im Landkreis Ahrweiler nicht das Gefühl breit, dass der Klimawandel laut „Hallo“ ruft? Ob solche Fragen Ängste bei den Menschen hervorrufen und ob wir Menschen uns mit unseren Verhaltensweisen teils selbst im Weg stehen, darüber hat unsere Zeitung mit Privatdozent (PD) Dr. Arian Mobascher, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am St.-Elisabeth-Krankenhaus Lahnstein, und Stephani Albert, der Leitenden Psychologin der Klinik, gesprochen.