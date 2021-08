Macht Bienengarten noch schöner: Eingangstür zum städtischen Garten in Nastätten erstrahlt in neuem Glanz

Der Bienengarten am Nastätter Lohbach hat wieder ein Eingangstürchen – und nicht irgendeines, sondern ein thematisch passendes. Die Hobby-Künstlerin Esther Brühl-Messemer hat das Gartentor mit einer Blumenwiese und dem Logo der städtischen Arbeitsgruppe (AG) „Bienenfreundliches Nastätten“ bemalt. Die AG legt den Garten als Mustergarten für Artenvielfalt an, in dem sich jeder etwas für zu Hause abschauen kann. Daher ist das neu gestaltete Türchen nicht dazu gedacht, jemanden auszuschließen – es soll den Garten noch schöner machen.