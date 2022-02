Stefan Mertlich legt Amt nieder: Windener müssen neuen Ortschef wählen

Stefan Mertlich hat das Amt des Ortsbürgermeisters von Winden zum 1. Februar aus persönlichen Gründen niedergelegt. Das vermeldet die Verbandsgemeindeverwaltung und kündigt zugleich an, dass daher Neuwahlen notwendig geworden sind. In Absprache mit Kommunalaufsicht des Rhein-Lahn-Kreises wurde der 24. April demnach als Wahltag festgelegt. Die Amtsgeschäfte werden gemäß der gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung bis auf Weiteres vom Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Gebhard Linscheid übernommen. Dieser hat reichlich Erfahrung in der Funktion, denn Linscheid war Mertlichs Vorgänger. 15 Jahre lang hatte Gebhard Linscheid bis zur Kommunalwahl 2019 die Geschicke der Gemeinde geleitet und hatte dann auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Zudem verfügt Gebhard Linscheid über 25 Jahre Erfahrung im Gemeinderat. crz