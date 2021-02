Rhein-Lahn

Lüfter würden viel Geld kosten: Kreis stellt Förderantrag für acht Schulgebäude

137.000 Euro gibt es vom Land für mobile Lüftungsgeräte an Schulen. Der Einsatz von mobilen Lüftungsgeräten ist laut den Corona-Regeln des Landes vorgesehen, wo „normales“ Lüften, also in dem beispielsweise ein Fenster geöffnet wird, nicht möglich ist. An diese Vorgabe halten sich die kommunalen Träger der Schulen im Rhein-Lahn-Kreis (Verbandsgemeinden, Stadt Lahnstein und Kreis).