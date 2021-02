Übernimmt der Kreis die Trägerschaft der Loreleyschule von der Verbandsgemeinde (VG) Loreley? Diese Frage wird aktuell wieder intensiv in den politischen Gremien diskutiert. Am Donnerstagabend stand das Thema auf der Tagesordnung des Verbandsgemeinderats, dessen Mitglieder sich erstmals per Videoschalte austauschten. Als Ergebnis lässt sich festhalten: Vor einer abschließenden Entscheidung müssen noch zahlreiche Punkte geklärt werden.