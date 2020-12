Braubach

Mit einem Frühstück in den neuen Job starten – es wird in den kommenden Jahren sicherlich unangenehmere Termine geben als den, den Mike Weiland als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Loreley zu Beginn seines ersten offiziellen Arbeitstages absolvierte: Der Nachfolger von Werner Groß lud Mitarbeiter des Bauhofs der VG zum Kennenlern-Frühsück am Standort Braubach ein. Zuvor beantwortete der SPD-Politiker Fragen unserer Zeitung zu seinem neuen Amt.