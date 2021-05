Lockerungen in Hotellerie und Gastronomie medial unterstützen: Wie ein Imagefilm Lust auf die Region machen soll

Den seitens des Gastgewerbes lange ersehnten Re-Start für den Tourismus unterstützt die Loreley Touristik mit einem Imagefilm für die Verbandsgemeinde. Mit den neuen Lockerungen werden nun wieder touristische Reisen möglich, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir möchten unsere Hotellerie und Gastronomie bestmöglich unterstützen und hoffen, dass es nach der langen und bitteren Zeit endlich aufwärts geht“, so der Vorsitzende der Loreley Touristik und Bürgermeister Mike Weiland und Geschäftsführerin Mareike Buchmann.

„Wir haben alles, was Gäste brauchen, um gesund, entspannt und mit Abstand genießen zu können“, betont Weiland, der die Idee zum neuen Imagefilm hatte, und genau das sei auch die Aussage des Trailers. Die Loreley-Region biete alles, was man für einen Aktivurlaub in der Natur brauche, dies zeige der Film in beeindruckenden Bildern, die Lust auf einen Besuch machten.

„Wandern und Radfahren sind zwar nicht erst seit Corona Trendthemen im Tourismus, haben aber durch die aktuelle Lage noch mehr an Bedeutung gewonnen“, so Mareike Buchmann. Auf abwechslungsreichen und vielfältigen Wander- und Radwegen könnten Gäste die Region erkunden. „Das Rundum-Sorglos-Paket runden unsere Gastronomiebetriebe und Hotels mit ihren Angeboten ab“, findet Mike Weiland.

Der Perspektivenplan der rheinland-pfälzischen Landesregierung sieht weitere Lockerungen vor, sofern die Inzidenz unter 100 bleibt. Dann können die heimischen Betriebe ihre Angebote schrittweise weiter ausbauen und wieder Fuß fassen. Da gilt es für Gäste laut Weiland und Buchmann nur noch: „Herzlich willkommen in der Verbandsgemeinde Loreley!“

Der Film ist sowohl in den sozialen Medien als auch im Internet veröffentlicht. „Alle Hotelbetriebe können den Trailer auch auf ihren Seiten veröffentlichen und in den sozialen Medien verbreiten, damit er bundesweit Reichweite erzielt“, so Mike Weiland, und genau damit könnten auch die Bürger bei dieser Werbeaktion die Gastronomie und Hotellerie unterstützen. „Es soll auch ein kleines Dankeschön für das tapfere Durchhalten in den zurückliegenden Monaten sein“, so Mike Weiland und Mareike Buchmann abschließend.

Der Trailer ist auf den Internetseiten der Loreley Touristik http://www.loreley-touristik.de und der Verbandsgemeinde Loreley http://www.vg-loreley.de zu finden, ebenso auf dem eigenen YouTube-Channel Verbandsgemeinde Loreley sowie auf den Facebook-Seiten von Bürgermeister Mike Weiland und der Loreley Touristik.