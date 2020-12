Lahnstein

Seit Sonntag dürfen öffentliche Spielplätze wieder öffnen – eine Entlastung und Abwechslung im Leben vieler Lahnsteiner Familien mit Kindern. Für die Kommunen brachte die plötzliche Lockerung Arbeit: So entfernten Mitarbeiter des Lahnsteiner Baubetriebshofs am Samstag die Absperrungen, sodass die Kinder am Sonntag gleich wieder auf die Schaukeln, Rutschen und Gerüste konnten. Am Sonntag machte sich Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte persönlich auf den Weg, um einen Eindruck davon zu gewinnen, ob die Abstandsregelungen auf den Spielplätzen eingehalten werden.