Am alten Bettendorfer Weg in Miehlen grünt linker Hand junges Getreide und rechts blüht der Raps. Hinter einigen Obstbäumen gehören kleine Bagger und Gerüste zur gewohnten Szenerie am Ortsrand. Und weil die Bauherren so fleißig sind, steht bald eine Erweiterung des Neubaugebiets bevor. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung bereits einstimmig getroffen, berichtet Miehlens parteiloser Bürgermeister André Stötzer.