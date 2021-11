Rhein-Lahn

Liegenschaften, Haushalt, Gesundheit: Synode der EKHN steht vor Grundsatzentscheidungen

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) wird ab Mittwoch ihre traditionelle Herbsttagung wegen der Corona-Pandemie erneut digital abhalten. Bis Samstag werden die 140 Delegierten des mit einem Parlament vergleichbaren Kirchengremiums unter der Leitung von Präses Ulrich Oelschläger vom Organisationszentrum in der Offenbacher Stadthalle per Videokonferenz miteinander verbunden. Neben der Tagesordnung, die Themen wie Liegenschaften, Haushalt oder Wahlen behandelt, stehen zudem wichtige Entscheidungen an.