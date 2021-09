Lahnstein

Lichtkunst an der Löhnberger Mühle Rheinleuchten bot zauberhafte Traumwelten

Das Lichtkunstvestival Rheinleuchten hat am Wochenende viele Orte im Mittelrheintal zum Strahlen gebracht und in eine Traumwelt verwandelt. Einer der Publikumsmagneten: die Löhnberger Mühle in Lahnstein.