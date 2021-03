Lichtblicke unter freiem Himmel: Auf dem Loreley-Plateau ist im April ein ganz besonderes Konzert geplant

„Unter freiem Himmel“, so nennt sich das Veranstaltungskonzept, mit dem sich die Loreley Touristik erfolgreich für das Förderprogramm „Lichtblicke“ beworben und auch Erfolg hatte. Innenminister Roger Lewentz freute sich, jetzt den Förderbescheid überreichen zu können. Insgesamt 24.500 Euro erhält die Loreley Touristik für die Durchführung ihrer Veranstaltung. Das ganz besondere Ereignis, das lange geplant wurde und sicher nicht nur Musikfreunde begeistern wird, kann also auf dem Loreleyplateau stattfinden. Aber worum geht es?

„Unter freiem Himmel“ – unter diesem Titel wird ein ganz besonderes und zweifellos bewegendes Konzert über Nähe und Distanz stehen, das am Samstag, 17. April, um 19 Uhr im Kultur- und Landschaftspark Loreley zu erleben sein wird, so teilt Mareike Buchmann, die Geschäftsführerin der Loreley-Touristik, in einer Pressemitteilung mit.

Zehn Solisten werden auf verschiedenen Bühnen an den Aussichtspunkten im Kultur- und Landschaftspark Loreley miteinander und gemeinsam dieses ungewöhnliche Konzert spielen. Von einem zentralen Ort im Landschaftspark aus wird ein lebendiger sphärischer Bordun Klang gesendet. Dies ist die musikalische und harmonische Grundlage, auf die sich alle Solisten beziehen.

„Das Konzert ist die erste Veranstaltung der Loreley Touristik in diesem Jahr. Weitere werden folgen, denn wir haben einiges in Planung für 2021“, so Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley und Vorsitzender der Loreley Touristik. Mareike Buchmann freut sich gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Matthias Frey, die Veranstaltung auf der Loreley durchführen zu können.

„Diese Veranstaltung ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Lichtblick in der aktuellen Zeit. Wir freuen uns, ein Angebot im Kultur- und Landschaftspark schaffen zu können. Auch wenn dies mitunter nicht mit Live-Publikum möglich sein sollte.“ Das Förderprojekt „Lichtblicke“ dient vor allem rheinland-pfälzischen Künstlern und der Veranstaltungstechnik, denn die Förderung erfolgt auch dann, wenn die Veranstaltung (coronabedingt) nicht live, sondern nur digital stattfinden kann beziehungsweise von vornherein digital oder hybrid geplant ist.

„Wollen wir das Beste hoffen, dass die Menschen, die sich gerade im Frühjahr wieder im Freien bewegen möchten, sich diesen Kulturgenuss mit Abstand live und in Farbe anhören können“, so Mike Weiland und Mareike Buchmann abschließend.

Über Details zu der Veranstaltung informiert die Loreley Touristik auf ihrer Internetseite www.loreley-touristik.de.