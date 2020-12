Osterspai

Hunderte Laternen leuchteten am Martinsabend aus den Fenstern der Häuser in Osterspai. Kinder und Eltern waren dem Aufruf von Guido Kreutzberg und Sebastian Reifferscheid von „Osterspai aktuell“ gefolgt und hatten gebastelt, gemalt und viel Kreativität gezeigt. Kleine Drachen, Feuerwehrautos, Eulen, Mäuse und andere fantasievolle Tiere entstanden in Heimarbeit.