Bei der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz schmückten sie den Filsener Ausstellungspavillon. Und so mancher Filsener hätte sie gern direkt eingepackt und mitgenommen fürs heimische Wohnzimmer. Die runden Kirschensessel, mit leuchtend kirschrotem Polster und grünem Stil an der Lehne. Keine Chance. Echte Designerstücke. Jetzt hat Filsen einen eigenen Kirschensitz, für den die Buga-Sessel zweifellos Vorbild gestanden haben.