Mittelrhein

Wenn Rhein in Flammen in diesem Jahr, in dem ohnehin alles anders ist, nicht wie gewohnt gefeiert werden kann, dann zünden die Menschen zwischen Spay und Koblenz selbst Lichter an und verwandeln den Rhein und seine Ufer in ein Lichtermeer. Rhein in Flammen einmal anders, nämlich „Rhein ohne Flammen – ein Lichterfest für Zuhause“. Am Samstag, 8. August, soll eine riesengroße Mitmach-Aktion das Mittelrheintal auch ohne Feuerwerk zum Leuchten bringen. Was hinter dem Konzept steckt.