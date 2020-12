Nassau

Alles strahlt hell, alles ist neu: Steven Medls Augen leuchten, wenn er durch die kürzlich fertiggestellten Räume für naturwissenschaftliche Fächer geht und die Konzeption die dahinter steckt erläutert. Der Gymnasiallehrer für Chemie, Physik und Geschichte war von Beginn an in die Planungen einbezogen. „Das war eine einmalige Gelegenheit“, betont Medl. Die Chance, etwas von null aus aufzubauen, ergebe sich nicht so oft. Am Nassauer Leifheit-Campus ist sie da – in mehrerlei Hinsicht.