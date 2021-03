Leifheit: Kurve zeigt weiterhin steil nach oben

Mit einer neuen Strategie, Unternehmenskultur und massiver Werbung hat Leifheit es geschafft, das Ruder nach Jahren der Stagnation herumzureißen. Trotz Covid-19-Pandemie gelang es dem Haushaltswarenhersteller mit Sitz in Nassau 2020, den Umsatz deutlich zu steigern und den Gewinn gegenüber dem Vorjahr nahezu zu verdoppeln. Auch in den ersten Monaten des neuen Jahres schwimmt der Konzern weiter auf der Erfolgswelle, wie Vorstandsvorsitzender Henner Rinsche am Mittwoch in einer telefonischen Pressekonferenz deutlich machte. Dabei gewährte er Einblicke in die Hintergründe des Wachstums und wagte einen Blick in die Zukunft.