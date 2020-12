Nassau

Der Leifheit-Konzern ist gut ins Jahr 2020 gestartet. Wie angekündigt, hat das Nassauer Unternehmen stärker als in den vergangenen Jahren im Fernsehen seine Produkte beworben und folgt damit einer Strategie, die sich zuvor in Österreich und den Niederlanden bewährt hat. Wie sich die Geschäfte angesichts der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens, der Vorgabe, möglichst zu Hause zu bleiben, und der Schließung vieler Läden in diesem Jahr entwickeln werden, ist aber völlig offen.