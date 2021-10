Mit verschiedenen Initiativen will die Verbandsgemeinde dazu beitragen, Gewerbe und Einzelhändler zu stärken und Neuen den Weg zu einem Geschäft in der Region zu ebenen. Erste Gespräche dazu haben in Nassau und Bad Ems bereits stattgefunden, wie Pia Pilger jetzt im Ausschuss für Wirtschafts- und Tourismusförderung mitteilte.