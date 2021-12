Rhein-Lahn

Lebenshilfe hat neuen Geschäftsführer: So geht es weiter

Der Vorstand der Lebenshilfe Rhein-Lahn hat einen neuen Geschäftsführer bestellt. „Mit Harald Emrich wurde ein diplomierter Verwaltungswirt gefunden, der in seinem bisherigen Berufsleben langjährig an leitender Stelle Personal- und Finanzverantwortung hatte“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. Der alte Geschäftsführer sei abberufen worden.