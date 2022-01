Ein richtig guter Start ins neue Jahr für gleich drei Orte in der Verbandsgemeinde Loreley: Bei seinem Besuch in Braubach hatte Innenminister Roger Lewentz große Umschläge in der Tasche. Darin Förderbescheide des Landes Rheinland-Pfalz in einer Gesamthöhe von 525.000 Euro, die helfen sollen, geplante oder bereits begonnene Projekte zu verwirklichen.