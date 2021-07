Leben, Werk und soziales Wirken des Nassauer Ehrenbürgers: Neue Ausstellung erinnert an Günter Leifheit

Der Name ist weltweit bekannt, aber wer war Günter Leifheit und wieso ist er Ehrenbürger der Stadt Nassau? Die Fragen beantwortet jetzt auf höchst anschauliche Weise eine Dauerausstellung im Günter-Leifheit-Kulturhaus. Unter dem Titel „Günter Leifheit – Unternehmer, Ehrenbürger, Mensch“ wurde sie an dessen Todestag im Beisein seiner Ehefrau Ilse Leifheit feierlich eröffnet. Für sie ist die Ausstellung eine wunderbare Hommage an ihren verstorbenen Ehemann. Dabei freut sie sich ganz besonders, dass dessen Wirken nun nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer zu sehen ist.