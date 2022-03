Alex Holl verbindet häufig Sport mit gemeinnützigen Zwecken. Der Ausdauerathlet und Laufveranstalter aus Holzhausen hat so bereits öfter Beiträge zur Wiederaufforstung des gebeutelten heimischen Waldes geleistet. Im vergangenen Jahr organisierte er einen Spendenlauf für die Flutopfer an der Ahr, bei dem 8650 Teilnehmende mehr als 120.000 Euro spendeten. In ähnlicher Weise hat er nun das „Laufen für die Kriegsopfer in der Ukraine“ gestartet, und Tausende machen mit.