Ganz schön was los am Samstag in Nastätten. Der Impfbus hat Station in der Blaufärberstadt gemacht, und die Leute nutzten das Angebot rege. „Insgesamt wurden heute 454 Menschen in den Räumen der Verbandsgemeinde Nastätten geimpft. Davon 173 Erstimpfungen“, berichtet Jens Güllering, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, unserer Zeitung.