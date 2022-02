Lahnstein

Landratswahl: Podiumsdiskussion mit den Kandidaten lockt am Freitag

Udo Rau (CDU) oder Jörg Denninghoff (SPD)? Wer wird am 13. März neuer Landrat im Rhein-Lahn-Kreis und damit Nachfolger von Frank Puchtler, der aus persönlichen Gründen nicht mehr antritt? Darüber entscheiden in etwas mehr als einem Monat 94.000 Wahlberechtigte. Die Podiumsdiskussion der Lahnsteiner Kolpingsfamilien St. Barbara und St. Martin sowie unserer Zeitung am Freitag, 11. Februar, 19 Uhr, bietet nun beste Gelegenheit, sich selbst ein Bild von den beiden Kandidaten zu machen.