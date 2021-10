Nassau

Landesjugendchor zu Gast am Sonntag: Rossini-Meisterwerk erklingt in Nassau

Der Landesjugendchor Rheinland-Pfalz tritt am Sonntag, 10. Oktober, in Nassau in der St.-Bonifatius-Kirche im Rahmen des Festivals „Gegen den Strom“ auf. Dort erklingt um 19 Uhr Rossinis „Petite Messe solennelle“.