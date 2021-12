Landesimpfkoordinator Daniel Stich hat am Dienstag dem Impfzentrum in Lahnstein einen Besuch abgestattet und sich beim Impfzentrumkoordinator Guido Erler und Landrat Frank Puchtler über die Corona-Lage im Kreis informiert. Auch im Kreistag am vergangenen Montag war die aktuelle Situation Thema.