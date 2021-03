Lennart Siefert will Direktkandidat im Wahlkreis 8 werden – und tritt gegen sechs Mitbewerber an. Der 39-jährige Lahnsteiner, der sich bereits in der Kommunalpolitik engagiert, steht auf Listenplatz 8. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.