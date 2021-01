Nastätten

Ganz besondere, handgemachte Beleuchtung gibt es seit Kurzem in einem Schaufenster des Nastätter Bücherlands in der Römerpassage zu sehen. Für die handgemachten Tischlampen haben sich zwei Künstlerinnen mit ihren Werkstoffen zusammengetan: Ursula Näther formt Tonskulpturen für den Lampenfuß, die Filzschirme in ganz unterschiedlichen Formen kommen von Anke Hauswirth. Wie die beiden künstlerisch zusammengefunden haben und was sie selbst in ihren Lampen sehen, verraten sie im Gespräch mit unserer Zeitung.