Lahnsteins Theaterleute: fallen, aufstehen und weitermachen

Lahnstein

Hinfallen, wieder aufstehen. Sammeln, neuen Optimismus finden – und Lösungen. Immer und immer wieder. Wie oft Ulrike Krapp und Friedhelm Hahn in den vergangenen knapp neun Monaten tatsächlich emotional am Boden lagen, wissen sie nicht genau. Zuletzt als Kanzlerin Merkel gerade den erneuten Lockdown verkündet hatte, war's wieder da, das Loch, in das Lahnsteins Theatermenschen fallen. Der Lockdown „light“ war ein herber Rückschlag für alle Betroffenen, ganz egal ob Übernachtungsbetrieb, Fitnessstudio, Restaurants oder eben Kulturschaffende. Doch Krapp, Hahn und ihr Theaterteam am Rhein-Lahn-Eck sind auch aus diesem Loch wieder rausgekrabbelt und planen die Zukunft – sofern man diese planen kann in diesen so schwierigen Zeiten. Denn klar ist: Auch im gerade begonnenen Dezember müssen alle Aufführungen abgesagt werden.