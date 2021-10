Lahnsteins OB Labonte plädiert für Tempo 30

Tempo 30 für das gesamte Stadtgebiet war nicht nur ein Thema im Lahnsteiner OB-Wahlkampf, zuletzt setzten sich auch SPD und Grüne öffentlich für ein Modellprojekt ein. Nun spricht sich auch der scheidende Oberbürgermeister Peter Labonte hierfür aus und hat eine lange Presseerklärung zur Thematik Tempolimit auf Lahnsteins Straßen verfasst. OB Labonte verweist darin auch auf entsprechende Initiativen des Städtetages, wonach insgesamt mehr Entscheidungsspielraum, auch beim Tempolimit, durch die Städte und Gemeinden gefordert wird. Labonte: „Wir Kommunen können doch am besten entscheiden, welche Geschwindigkeiten in welchen Straßen angemessen sind.“ Darüber hinaus wolle man den Verkehr „natürlich auch bei uns in Lahnstein weiterhin effizienter, klimaschonender und sicherer machen“. Er fordert gemeinsam mit seinen Kollegen des Städtetags den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, „Tempo 30“ als Höchstgeschwindigkeit immer dann anordnen zu können, wenn dies vor Ort in der Stadt im Zusammenwirken von Politik und Verwaltung für nötig erachtet wird.