Die Grünen wollen im Hinblick auf die aktuelle weltpolitische Lage wissen, welche Potenziale in der Stadt im Bereich der regenerativer Energien in Lahnstein bestehen. Ein entsprechender Antrag, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am 31. März zu setzen, ist an Oberbürgermeister Lennart Siefert gegangen.